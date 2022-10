Attraktion in Hochdahl : Noch ein Lokschuppen-Tag vor der Winterpause

Erkrath Eisenbahnfans können zum Beispiel die Signaltechnik im Schottereck erleben und einige Fahrzeuge im Außengelände bestaunen. Auch ein neues Buch wird vorgestellt.

(hup) Das Eisenbahnmuseum im historischen Hochdahler Lokschuppen ist ein Saisonbetrieb, sprich nicht das komplette Jahr über zu besichtigen. Am Sonntag, 23. Oktober, öffnet es zum letzten Mal in diesem Jahr. Bevor es in die Winterpause geht (bis Ende April 2023) stellt der Verein beim Museumstag das Buch „Die Verkehrsgeschichte der DB-Liegewagen“ von Armin Gärtner vor. Er hat zusammengetragen, was über Liegewagen zu finden war. Diese prägten über viele Jahre das Erscheinungsbild der Urlaubszüge der Reiseveranstalter und der regulären Nachtzüge der DB. „Wir zeigen, dass dies keine deutsche Erfindung war, welche Entwicklungen es gab und ob es eine Zukunft für diese Art des Reisens gibt“, kündigt Ralf Fellenberg vom Verein Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl an. Das Buch könne vor Ort erworben werden und der Autor, der anwesend sei, signiert es gerne.