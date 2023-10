Alt-Erkrath Letzter Feierabendmarkt für dieses Jahr

Der Erkrather Feierabendmarkt findet an jedem dritten Mittwoch im Monat statt und soll nach der Winterpause ab Frühjahr 2024 fortgesetzt werden. Interessierte Geschäftstreibende, Vereine oder Organisationen, die sich mit einem eigenen Stand am Markt beteiligen möchten, setzen sich mit der städtischen Wirtschaftsförderung in Verbindung – entweder telefonisch unter 0211 2407-8003 oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@erkrath.de.