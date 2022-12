Geselligkeit in Erkrath Letzte Weihnachtsmärkte: Zimtpopcorn, Honig und Rodelbahn

(hup) Lust auf einen kleinen, gemütlichen Weihnachtsmarkt? Für das vierte und letzte Adventswochenende (17./18. Dezember) bereitet Caterina Klusemann in ihrem Café-Restaurant Neandertal No. 1 „ein beschauliches, typisch neanderländisches Weihnachtsmärktchen vor“. Im Farnraum wird es von Archäologie inspirierten Schmuck geben, die Genussmanufaktur Delizia bietet Nuss- und Marzipankreationen in Geschenkverpackungen an und in der „Höhle der Piraten“ kann Fernando Penates Rum verköstigt werden. „Wir selbst bereiten Möhrengrünpesto, löffelbaren Salzkaramell und Senf zum Verschenken oder direkt zum Aufessen vor“, berichtet Cafébesitzerin Caterina Klusemann. In der Shop-Ecke gibt es außerdem noch Delikatessen, Wellnesszubehör, Spielsachen, Trinkflaschen, Taschen und Schirme mit Logo. Ein kleiner Flohmarkt mit neuwertigen Kleinigkeiten wird ebenfalls organisiert. Dazu gibt es Waffeln, Zimtpopcorn und Glühwein vom Bauer Dalbeck, auf der Terrasse macht ein Imbisswagen Station und es gibt ein Gewinnspiel. Öffnungszeiten: Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Café Neandertal No. 1, Neandertal 1 (gegenüber dem Neandertal-Museum).