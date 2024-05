Bildung in Erkrath Noch Plätze frei bei Lesezwergen und Bücherwürmchen

Dann bringt eine Vorlesepatin auch den Kleinsten Geschichten und märchenhafte Erzählungen nahe und verwandelt die Sitzecke im Erdgeschoss der Biblitohek in einen Erlebnisraum. Das Leseförderprogramm ist ein kostenloses Angebot der Stadtbücherei Erkrath in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Vorlesepatinnen und Vorlesepaten. Wer an den Angeboten rund ums Lesen teilnehmen möchte, kann sich per Mail an stadtbuecherei@erkrath.de oder unter der Telefonnummer 0211 2407-4015 anmelden.