Angebot für Schüler in Erkrath Lernkiste öffnet in den Osterferien

Das Angebot wird nach Möglichkeit am regulären Schulstandort der teilnehmenden Kinder oder an einer benachbarten Schule durchgeführt. Über den endgültigen Standort werden die Eltern der Schülerinnen und Schüler nach der Anmeldung informiert. Neben der Zielsetzung, Lerninhalte in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch aufzuarbeiten, werden in diesem Jahr auf Wunsch der Erkrather Schulen auch soziale Themen in den Fokus genommen, die viele Kinder und Jugendliche seit der Pandemie verstärkt belasten.