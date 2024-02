Politik in Erkrath Grünen ermöglichen Blick in Landtags-Arbeit

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie die Politiker im Landtag arbeiten und sich mit eigenen Augen ansehen möchte, wie es dort aussieht, hat nun die Gelegenheit dazu. Denn die Grünen-Landtagsabgeordnete Ina Besche-Krastl und die Erkrather Grünen laden zu einem Besuch im nordrhein-westfälischen Landtag am Mittwoch, 28. Februar, ein. Der Treffpunkt an dem Tag ist um 14.30 Uhr in Düsseldorf am Eingang des Landtagsgebäudes. Zum Programm gehören unter anderem eine Führung sowie eine Diskussion mit Ina Besche-Krastl über aktuelle politische Themen bei Kaffee und Kuchen. Das ist aber noch nicht alles. Denn die Besucher und Besucherinnen können außerdem die Politiker in Aktion sehen. Denn an diesem Tag findet auch eine Plenarsitzung statt. Die Teilnehmer haben die Chance, diese live zu verfolgen. Das Ende des Besuchs ist für 18 Uhr vorgesehen.