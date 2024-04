Finanzen Erkraths Schulden-Haushalt ist genehmigt

Von schwarzen Zahlen ist die Stadt, die derzeit unter anderem eine neue Feuer- und Rettungswache (rund 42 Millionen Euro), einen Schulcampus in der Sandheide und für etwa 80 Millionen Euro ein neues Gymnasium in Alt-Erkrath baut, also weit entfernt. Die Kommunalaufsicht, die den vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan prüfen muss, hat ihn dennoch abgenickt. Mit Verfügung vom 25. März habe der Landrat des Kreises Mettmann die Haushaltssatzung final freigegeben, informiert die Stadt.