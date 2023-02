Karneval in Erkrath Erkrath lässt es krachen - so lief der Karnevalszug

Erkrath (dne) In Erkrath feiern die schnellsten Jecken im Rheinland: Sie ziehen bereits am Wochenende vor Karneval mit ihrem Karnevalszug durch die Straßen. Punkt 11.11 Uhr begann am Samstag (11.2.) der große Spaß – beim Biwak des Karnevalsvereins „Die Letzten Hänger“ in der Erkrather Markthalle. Dort stimmten sich die Narren auf das ein, was dann kommen sollte. Fünf Kilometer lang schlängelte sich der große Karnevalszug durch den Ort.