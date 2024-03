Nachhaltig in Erkrath Wie kommt die Photovoltaik-Anlage auf das Dach?

Erkrath · Am Montag gibt es eine Info-Veranstaltung zum Thema Solarstrom in der Stadthalle. Experten erläutern in Kurzvorträgen zu Anforderungen und Co.

01.03.2024 , 12:00 Uhr

Energiegewinnung dank Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Foto: dpa-tmn/Uwe Anspach

Sie hat Power und kann dank moderner Technik für unseren Energiebedarf Strom produzieren: die Sonne. Auf immer mehr Dächern in Deutschland sind inzwischen die Module einer Photovoltaik-Anlage (PV) zu sehen. Doch es gibt noch viel mehr Potenzial, gerade bei Eigenheimen auch in Erkrath. Für jene, die sich für das Thema PV und Solarstrom interessieren, bieten das Klimaschutzmanagement der Stadt, die Verbraucherzentrale NRW, die Stadtwerke Erkrath und die Bürger-Solar-Beratung eine öffentliche Info-Veranstaltung zum Thema Photovoltaik und Solarstrom in die Stadthalle Erkrath am kommenden Montag, 4. März, ein. Von 18.30 bis 20.30 Uhr informieren verschiedene Fachleute in Kurzvorträgen zu rechtlichen Rahmenbedingungen, den Anforderungen sowie den Kosten und Nutzen einer eigenen Solarstrom-Anlage. Teilnehmende erhalten außerdem fundierte Informationen zum geplanten „Solarpaket 1“ der Bundesregierung und können im Anschluss eigene Fragen stellen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich. Für viele sind die steigenden Energiepreise Grund, sich nach umweltfreundlichen Alternativen der heimischen Stromgewinnung umzuschauen. Doch dann stellen sie schnell fest, dass der Einstieg in die Photovoltaik für Laien zunächst sehr kompliziert erscheint. Dennoch ist das Interesse am Thema groß. Sowohl das städtische Klimaschutzmanagement, als auch die Stadtwerke Erkrath erleben einen regelrechten Ansturm auf entsprechende Informationsangebote, so die Stadt. Dies deckt sich auch mit den Erfahrungen der Bürger-Solar-Beratung und der Verbraucherzentrale NRW. Dabei haben nicht mehr nur Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer Interesse an PV-Anlagen. „Auch immer mehr Mieterinnen und Mieter möchten mit kleinen ,Balkon-Kraftwerken‘ Geld sparen und zeitgleich etwas für die Umwelt tun“, weiß Isabelle Uebach, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale NRW. Auch dabei muss jedoch einiges beachtet werden. Wer wissen möchte, welche Anforderungen und Regeln es bei der Stromgewinnung auf der eigenen Terrasse, Garage oder dem Hausdach gibt, welche Chancen und Einsparpotenziale die Photovoltaik bietet und was eine Anlage kostet, erhält bei der Infoveranstaltung in der Stadthalle nützliche Tipps. Rückfragen zur Veranstaltung beantwortet das städtische Klimaschutzmanagement gerne telefonisch unter 0211 24076803 sowie per Mail an klimaschutz@erkrath.de. Weitere Informationen rund um das Thema Energie erhalten Interessierte zudem online auf der städtischen Homepage unter www.erkrath.de/energie.

(RP/am)