Aktionstag in Erkrath Eintauchen in die Welt des Wassers

Der internationale Weltwassertag findet seit 1993 jährlich am 22. März statt. Ausgerufen von den Vereinten Nationen macht er auf das Thema Wasser und seine Bedeutung aufmerksam – in diesem Jahr unter dem Motto: „Be the change you want to see in the world“. Anlässlich des Aktionstages lädt die Stadt Erkrath gemeinsam mit weiteren Partnern zu Samstag, 25. März, von 10 bis 16 Uhr zum Wassertag in die Aula des Gymnasiums Hochdahl ein. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl sorgen Schüler der Oberstufe des Gymnasiums. Selbst mitgebrachte Trinkgefäße können vor Ort zudem mit frischem Erkrather Trinkwasser kostenlos aufgefüllt werden. Auf die Besucher warten außerdem spannende Mitmachaktionen, Beratungsmöglichkeiten sowie interessante Einblicke in die Welt des Wassers.