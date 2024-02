Aktionstag in Erkrath Beim Frühjahrsputz geht es dem Dreck an den Kragen

Wer am Aktionstag früh starten möchte, kann die städtische Sammelausrüstung bereits am Donnerstag, 22. Februar, zwischen 8 und 16 Uhr im Büro der Abfallberatung in der Schimmelbuschstraße 11-13 in Hochdahl abholen. Zusätzlich werden am Aktionstag selbst weitere Sammelutensilien im Quartiersbüro Sandheide am Hans-Sachs-Weg 9 bereitgestellt. Die Rückgabe der Materialien erfolgt im Anschluss an die Veranstaltung.