Engagement in Erkrath Kunstverein stiftet Bilder-Erlös für Flüchtlingshilfe

„Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Für die Einbürgerung müssen ausreichende Deutschkenntnisse mit Zertifikaten nachgewiesen werden, die in der Volkshochschule nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen erlangt werden können“, erläutert Dieter Thelen. Das „Sprachprojekt Ukraine“ sei dabei nur ein Aspekt der Vereinsaktivitäten. Empathie, Toleranz, Respekt und vor allem Freude am ehrenamtlichen Engagement sind seit der Gründung vor 35 Jahren die Triebfeder dieser Organisation für erfolgreiche Integrationsarbeit in Erkrath. Mit der Eröffnung des Begegnungszentrums am Europaplatz hat der Freundeskreis eine zentrale Kommunikations- und Beratungsstelle geschaffen, nicht nur für geflüchtete Menschen.