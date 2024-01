Kunstkooperation in Erkrath Abgetaucht in die Tiefsee

Kunst verbindet. Das zeigt das Gemeinschaftsprojekt der Fachschaft Kunst des Gymnasiums am Neandertal mit verschiedenen 4. Klassen und der Stadtbücherei Erkrath. Es gab zunächst unterschiedlichste Bilder aus verschiedenen „Unterwasserwelten“ zu sehen und von allerlei sonderbarem Getier in den Tiefen des Meeres war zu hören. Im Anschluss gestalteten die Kids mit den Kunstlehrern Simona Grothkast, Carsten Nummert und Silke Schaefer fluoreszierenden Tiefseefische, Unterwasserboote, Pflanzen und Korallen, die auf diese Weise noch nie gesehen wurden. Die Kinder waren sehr stolz auf die Gesamtausstellung am Ende des Tages. Die Arbeiten sind noch bis Ende Februar im Kaiserhof der Stadtbücherei Erkrath zu sehen. Foto: Schule