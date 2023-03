Kultur in Erkrath Kunsthaus zeigt Werke von Kasem Al Nablsi

Kasem Al Nablsi wurde 1969 in Damaskus geboren. Nach dem Abitur absolvierte er ein Kunststudium an der Universität von Damaskus. Anschließend arbeitete Kasem Al Nablsi als Dozent am Institut für Lehrerausbildung. Dort unterrichtete vor allem im Bereich Kunst. Nach zweijähriger Dozententätigkeit übernahm er für sechs Jahre die Leitung des Instituts. Gleichzeitig nahm Al Nablsi teil an zahlreichen Ausstellungen im Vorkriegs-Syrien. und arbeitet er intensiv mit lokalen Künstlern zusammen.