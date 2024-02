Kunst in Erkrath Wenn das Leben zu Form und Farbe gerinnt

Ein Stück Ton in ihren Händen bedeutet für sie ein Stück Natur – naheliegend für eine promovierte Biologin, für die das Arbeiten mit diesem Werkstoff immer noch etwas ganz besonderes ist. Anfangs hat sie keine konkrete Vorstellung, was aus einem Stück Ton entstehen soll. Das Werk entwickelt sich von selbst, - es sind Momentaufnahmen, wirkliche Unikate, wie die Künstlerin betonte. Während Kerstin Schoele immer an mehreren Bildern gleichzeitig arbeitet – wohl wieder ein Zeichen, dass es aus ihrer Sicht immer noch etwas zu verbessern gibt – strahlt Maria Teresa Schreiber eine innere Ruhe aus, die sich in ihren Werken widerspiegelt.