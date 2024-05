Kreativ in Erkrath Kunsthaus und Art Group stellen aus

Bänder von Video- oder Musikkassetten verwendet die Erkratherin Roswitha Bohmann für Objekte und Skulpturen. Auf diese Weise konserviert sie Erinnerungen und Erlebnisse ihrer Mitmenschen und verhilft vermeintlich müllreifem Material wieder zu neuem Leben. Bohmann schneidet Materialien in Streifen und verarbeitet sie mit unterschiedlichen Handarbeitstechniken zu Flächen und Körpern. Besucht man ihre Ausstellungen, fragt man sich, welches Material sie wohl in diesem oder jenem Objekt verwendet haben könnte, um die genau diese Struktur, Farbigkeit und Haptik erreichen zu können. Das wird jetzt auch wieder im Kunsthaus an der Dorfstraße der Fall sein, wo Besucher vom 31. Mai bis 16. Juni unter dem Titel „m l s m l s“ in eine Welt aus Schwarz, Silber und Gold eintauchen und Rätsel lösen können. Am Samstag, 8. Juni, dem Internationalen Tag des Strickens, ist das Kunsthaus von 11 bis 18 Uhr geöffnet und man kann gemeinsam mit Bohmann stricken und häkeln oder ihr dabei zuschauen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung kostenfrei möglich, das Material wird gestellt. Ebenfalls wieder aktiv wird die „Art Group Erkrath, mit einer mittlerweile dritten Ausstellung ab Freitag, 31. Mai, 17 Uhr, in der Galerie „Kiek ma rin“, Bahnstraße 21/23 in Alt-Erkrath. Der Eintritt ist (wie im Kunsthaus auch) frei. Alle Mitglieder der Künstlervereinigung stellen neue Bilder aus und vier Gastkünstler sind vertreten, kündigt Lothar Kniep an, der die „Art Group“ gegründet hat.