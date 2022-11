Kunst in Erkrath Krieg und Hagebutten

Ganz anders sind ihre Holzschnitte, einer mit Pferden, eine Hommage an Franz Marc. Die Technik, das Handwerk des Holzschnitts hat sie in Kursen, die das Gustav-Heinemann-Institut in Malente anbietet, erlernt. Ihre Aquarelle zeigen Landschaften. Eine Winterlandschaft hat die Künstlerin auch als Aquarell gemalt, doch noch mit Kohle nachgezeichnet und ihr dadurch sehr intensiven Ausdruck verliehen. Sehr farbenprächtig sind die beiden Bilder mit knallroten Hagebutten – eines als Aquarell, das andere Pastell, bei dem sich die Techniken des Zeichnens mit denen des Malens vermischen. Margit Seiwert ist Gründungsmitglied des Kunsthauses und engagiert sich auch in der „Hängekommission“. Die Hängung einer Ausstellung ist immer eine komplizierte Sache und sie bringt hier ihre Erfahrung mit Feuereifer ein. Das Thema Flucht und Vertreibung, Elend des Krieges, ist im Leben des pensionierten Biochemikers Heiner Strotmann in den Fokus gerückt. Er engagiert sich seit Jahren in der Flüchtlingshilfe, gibt Deutschunterricht und hilft, wo er kann. Diese Anteilnahme drückt sich beklemmend in seinen Bildern aus. Traurige Kinderaugen – die drei Waisen aus dem Morgenland. Die geschlossene Grenze, Stacheldraht – ein Schild mit der Aufschrift „Angela help“. Ein bis in die Unendlichkeit reichender Strom von Flüchtlingen und der herzzerreißende Abschied eines Soldaten von seiner Familie. Ein bewegendes Zeugnis des Mitgefühls.