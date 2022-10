Bemerkenswerte Objekte : Kunsthaus als Wunderkammer

Erkrath Einst dienten Kuriositätenkabinette als Sammlungen, um die besonderen Kuriositäten ihrer Kuratoren widerzuspiegeln. Welche Rolle sie jetzt spielen können, zeigt Raimunde Grave im Kunsthaus Erkrath.

Fasziniert und inspiriert von den Wunderkammern und Kuriositätenkabinetten, die seit dem 14. Jahrhundert bis Ende des 18. Jahrhunderts von Fürsten oder vermögenden Bürgern unterhalten wurden, öffnet Raimunde Grave im Kunsthaus Erkrath derzeit eine Wunderkammer mit Installationen, Objekten und Malerei. Das Prinzip der Kunst- und Wunderkammer erhalte in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung eine neue Aktualität. Die Künstlerin lädt dazu ein, eigene Geschichten und Gedanken entstehen zu lassen. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Oktober im Kunsthaus an der Dorfstraße in Millrath zu sehen. Öffnungszeiten: samstags 15 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei.