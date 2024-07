Erkrather Stadtentwicklung stockt Stillstand bei den großen Bauprojekten

Nach wie vor sind in Erkrath alle Augen auf das seit Jahrzehnten größte Neubauprojekt namens Düsselterrassen in Alt-Erkrath gerichtet. Die Stadt hat schließlich großen Nachholbedarf, seit 2000 sind lediglich 3,7 Prozent der Erkrather Wohnungen entstanden und geeignete Grundstücke sind rar. Hier und da gibt es Baulücken, doch die wenigsten sind in städtischer Hand. Umso mehr setzen Verwaltung und Politik auf die 700, teils geförderten Wohnungen, die Investor Catella in Alt-Erkrath auf dem Areal des ehemaligen Gewerbegebiets Wimmersberg an der Schlüterstraße bauen wird. Doch derzeit herrscht Stillstand auf dem abgeräumten Gelände.