Unterfeldhaus Grünen-Kritik an Plänen für Trittsteine im Eselsbach

Sie sehen zudem eine von der Verwaltung favorisierte Kompromisslösung kritisch, die in den Eselsbach gelegte Trittsteine vorsieht. Bürgermeister Christoph Schultz hatte das beim Bürgerdialog in Unterfeldhaus öffentlich gemacht und für einiges Stirnrunzeln gesorgt – bei besorgten Bürgern, die das Vorhaben für gefährlich halten, und auch bei der Unterfeldhauser Grünen-Ratsfrau Barbara Geiss-Kuchenbecker, die sich nicht an einen politischen Beschluss in der Sache erinnern konnte. Den brauche man auch nicht, da es sich um eine Maßnahme des Wegeunterhalts und damit um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handele, hieß es dazu später auf Anfrage aus dem Rathaus.