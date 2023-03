Literatur in Erkrath Krimilesung mal drei – von Kanzlerin bis Nordseeküste

Am Donnerstag, 1. Juni, bringt Andreas Schmidt dann mit seinem Krimi „Wattenzorn“ sommerliches Nordseefeeling mit einem Spritzer Blut nach Erkrath-Hochdahl. Eine rätselhafte Mordserie hält die Kripo Nordfriesland in Atem. Kommissarin Wiebke Ulbricht und ihr Partner Jan Petersen liefern sich ein Wettrennen mit dem Killer, dem es immer wieder gelingt, die Polizisten auf falsche Fährten zu locken. Der Skandal um eine Ärztin, die ihre Patienten als „Todesengel von Husum“ erlöst haben soll, bekommt eine neue Brisanz, als die Frau ermordet im Tine-Brunnen am Husumer Marktplatz gefunden wird. In ihrem neuesten Fall liefern sich die Ermittler Ulbricht und Petersen eine atemberaubende Jagd durch das „Land zwischen den Meeren“ und geraten so selber in die Fänge des Serienmörders.