Hochdahl Krimi-Cops machen die Lesung zur Show

Es war eine einzige Spaßorgie. Der erste Teil des Abends ging viel zu schnell vorbei. Etwas Luftschnappen, eine Zigarette rauchen und schon ging es weiter. Alle bekannten Buchpersönlichkeiten tauchten wieder auf mit ihren Kabinettstückchen. Ein Brüller reihte sich an den anderen und dann war leider Schluss. Eigentlich weiß am Ende der lebhaften Lesung niemand, worum es geht, außer um einen Toten, einen Einbruch, zwei Katastrophen im Sushi-Restaurant und im Dessousladen, verursacht von den ermittelnden Beamten. Man kommt der Geschichte näher, aber rabiate Angehörige, einarmige Wirte, die in Kanada Kanufahren wollen und ein verwirrter Musikgeschmack lassen am Ende des Abends so viele Fragen offen, dass man – sehr clever eingefädelt – einfach das Buch kaufen muss.