Höhe Erkrath Kradfahrer übersieht Stauende auf der A3

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag (7. April) auf der A 3 in Richtung Köln ein Kradfahrer lebensgefährlich verletzt worden, als er am Stauende auf einen Pkw aufgefahren war. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.