Kolumne An(ge)dacht von Gabriel Schäfer Freude kurz vor der Fastenzeit

Drum mag es uns von Nutzen sein, zu blicken in die Bibel rein: Sie weiß doch um die großen Sorgen, die Menschen machen sich um‘s Morgen. Jesus sprach auch oft davon, und mancher Tipp ihm da entronn, den er erzählte gern den seinen, in Gleichnissen – noch nicht in Reimen. So war es auch an jenem Tag, als fragend man zum Heiland trat: Warum, so fragte einer dort, verhält es sich mit Gottes Wort, so unterschiedlich, Herre Christ, wenn es erst ausgesprochen ist? Der eine Mensch ist fromm und weise, macht sich auf eine Glaubensreise, und hilft dem Nächsten, wo er kann, ein wirklich guter Gottesmann! Und andere dann wiederum, die stellen sich von Anfang dumm. Sie brauchen Gott nicht und sein Wort, wer Hilfe braucht, den schicken’s fort. Warum, so fragte man den Heiland dort, verhält’s sich so mit Gottes Wort?