Umweltschutz in Erkrath Der lange Weg zur klimaneutralen Stadt

„Wenn wir es nicht schaffen, den Ausstoß von Kohlenstoff zu senken, führt das in die Katastrophe“, so Osterwind. Allein die Dekarbonisierung (Umstellung auf Kohlenstoff-Minderung) der jetzt in den Händen der Stadtwerke liegenden Fernwärme würde Erkrath eine jährliche CO2-Ersparnis von sieben bis neun Prozent bringen, stattdessen lasse man Blockheizkraftwerk-Module erneuern. Darüber hinaus nutze Erkrath seine Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energie nicht, es könnten aber zwei, drei Windräder gebaut werden, meinte Osterwind. Rechne man den Covid-Effekt aus der Treibhausgasbilanz heraus – damals wurde in Privathaushalten deutlich mehr CO2 produziert und anschließend wieder erheblich weniger –, dann zeige sich, dass die Richtung in Erkrath noch nicht stimme.