Erkrath : Klezmer-Klänge in Heilig Geist

Erkrath Der Spendentopf des Konzerts geht an das Franziskus-Hospiz.

Prallvoll gefüllt war die katholische Heilig Geist Kirche an diesem Abend in Sandheide. Eingeladen hatte der Freundeskreis des Vereins Franziskus-Hospiz – und zwar schon zum 13. Mal. Das Klezmer-Konzert stand diesmal unter dem Motto „Klez & More: Erinnerungen“. Organisiert hat das Benefiz-Konzert Gerd Verhoeven, ehemals Pfarrer in Hochdahl.