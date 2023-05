Millrath Kleine Kühe und große Malerei im Kunsthaus

(hup) Seit mehr als 20 Jahren ist die Erkratherin Henriette Ellen Mittelviefhaus kreativ. Zunächst waren es Fotografie und Aquarellmalerei, dann wechselte sie zu Acrylmalerei und erprobte Farben, Farbspiele und Farbkombinationen. Ihre Motive, darunter Reiseerfahrungen, aber auch ganz Alltägliches, sind vielfältig und stets persönlich, wie sie betont. Aus Begegnungen und Erlebnissen entstehen die teils großformatige Bilder in lebendigen Farben und Formen. Das kleinere Format erprobte Henriette Ellen Mittelviefhaus in einer Serie namens „Kleine Kühe“. Vielfalt, die die Welt beflügelt – so versteht Mittelviefhaus ihre Kunst. Wer sich darin versenken möchte, ist zur Ausstellung „Small Cows & Big Abstract Paintings“ (Kleine Kühe und große abstrakte Malerei) ins Kunsthaus an der Dorfstraße in Millrath eingeladen. Eröffnung ist am Freitag, 12. Mai, ab 18 Uhr, begleitet vom Barbershop-Chor „Miss Harmony“.