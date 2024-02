Nachhaltig in Erkrath Die Kleidertauschbörse geht weiter

Erkrath · Am 24. Februar dürfen in Hochdahl wieder fleißig Klamotten getauscht werden. Das Format soll nun regelmäßig stattfinden und so Umwelt und Geldbeutel der Teilnehmer schonen.

09.02.2024 , 12:00 Uhr

Kleidung wechselt den Besitzer bei der Tauschbörse. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Es geht weiter mit einem guten Konzept: Ende Februar, genauer gesagt am Samstag, 24. Februar, findet in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die nächste kostenlose Kleidertauschbörse für Damen- und Herrenkleidung im Awo-Treff am Bürgerhaus Hochdahl statt. Die Tauschbörse ist eine gemeinsame Aktion der Erkrather Volkshochschule (VHS) und der Stadtbücherei sowie des Awo-Treffs im Bürgerhaus Hochdahl. Sie soll zu einem umweltbewussteren Lebensstil und nachhaltigerem Handeln der Menschen beitragen. Nachdem zur Auftaktveranstaltung im Oktober 2023 im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit mehr als hundert Personen erschienen waren, wurde gemeinsam beschlossen, die Aktion auch in diesem Jahr wieder anzubieten. VHS-Leiterin Ursula Moldon freut sich über die Fortsetzung: „Die Nachfrage beim ersten Termin war sehr gut. Da liegt es nahe, die Kleidertauschbörse regelmäßig anzubieten. Mit diesem sowie weiteren begleitenden Angeboten wie dem Repair Café oder den Upcycling Workshops in der Stadtbücherei wollen auch wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.“ Großer Andrang bei Kleidertauschbörse in Hochdahl Nachhaltigkeit in Erkrath Großer Andrang bei Kleidertauschbörse in Hochdahl Und so funktioniert es: Wer mindestens ein, aber höchstens zehn gereinigte Kleidungsstücke in gutem Zustand zur Kleidertauschbörse mitbringt, kann diese vor Ort gegen neue Artikel eintauschen, die dann wiederum andere Teilnehmer mitgebracht haben. Da schon zum einen den Geldbeutel, zum anderen aber vor allem die Umwelt, da Vorhandenes nicht in der Mülltonne landet, sondern weiterhin im Kreislauf genutzt wird. Übrig gebliebene Kleidung wird anschließend gespendet. Für Kaffee, Kuchen sowie frische Waffeln ist gesorgt. Weitere Termine der Kleidertauschbörse in diesem Jahr sind für den 25. Mai, 31 August sowie 16. November vorgesehen. Der Besuch der Tauschbörse ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Für die Teilnahme muss allerdings mindestens ein Kleidungsstück zum Tauschen mitgebracht werden.

(RP/am)