Kultur in Erkrath Klaviertalent Sophia gewinnt Wettbewerb

Sophia Amelingmeyer ist mit ihren 16 Jahren schon eine stadtbekannte Persönlichkeit. Bei der ersten Erkrather Gala zur Ehrung von Ehrenamtlern in der Stadthalle im vergangenen Jahr eröffnete die junge Pianistin das Bühnenprogramm als Vertreterin der örtlichen Jugendmusikschule mit einem Klavierstück. Bereits 2022 hatte sie sich gemeinsam mit Duo-Partner Jakob Ibrahim (Trompete) in das Goldene Buch der Stadt Erkrath eintragen dürfen, nach sehr erfolgreicher Teilnahme am 59. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“.