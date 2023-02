Erzählcafé in Hochdahl Abgeordneter plaudert bei Parea aus dem Nähkästchen

Moderatorin Gisela Laab führte durch das Gespräch und so erfuhren die Gäste auch, wie Wiener und seine Frau, die heute seine wichtigste Ratgeberin ist, einst in Amerika kennengelernt haben oder wie er in der Bundeshauptstadt Berlin wohnt. „Manchmal ist das Image der Politik etwas angestaubt. Die heutige Veranstaltung und ihre Stimmung waren ein Beispiel dafür, dass dieses Bild nicht immer zutrifft“, fasst Olga Hoch, Parea-Teamleiterin im Kreis Mettmann, die gesellige Runde zusammen. Immer am dritten Mittwoch des Monats findet das Erzählcafé mit wechselnden Gästen aus Politik, Gesellschaft und Kunst im Gemeinschaftsraum der Sahle-Wohnanlage an der Schliemannstraße 44a ein. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei, Anmeldung unter Telefon 0152 53289473.