Info-Terminin Erkrath Klagewege gegen die zu hohe Fernwärme-Rechnungen

„Wir raten den Fernwärmekunden, sich durch eine Eintragung in das Klageregister beim Bundesamt für Justiz (BfJ) an der Sammelklage der Verbraucherzentrale zu beteiligen und zusätzlich aufgrund der erheblichen rechtlichen Bedenken vom Gesamt-Rechnungsbetrag (2022) mindestens 20 Prozent einzubehalten und nicht an e.on zu überweisen, bis die Rechtslage geklärt ist“, so die Interessengemeinschaft.