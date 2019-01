Erkrath: „Kita-Bau durch Firma entlastet die Verwaltung“

Erkrath Betreiber der neuen Einrichtung wird die Johanniter-Unfallhilfe.

Das in Erkrath ansässige IT-Unternehmen Timocom will den Bau einer Kindertagesstätte an der Hüttenstraße finanzieren. Die RP hakte bei Bürgermeister Christoph Schultz nach.

Schultz Kitas in freier Trägerschaft sind ein wichtiger Faktor, um das Angebot an Plätzen in den Kindertagesstätten zu erweitern. Letztlich stellt der Bau vor allem eine Entlastung für die Verwaltung dar, aber auch ohne die Unterstützung von Timocom würde die Stadt an der Hüttenstraße eine Kita errichten.