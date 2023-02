Religiöses Leben in Erkrath Kirchengemeinde lädt ein zu Gesprächen in der Fastenzeit

Auf dem Programm stehen dann jeweils eine kurze Andacht, Raum für eigene Gedanken, Musik sowie Kleingruppenarbeit. In der Karwoche ist das abschließende Treffen mit besinnlicher Agapefeier vorgesehen. Termine: Freitag, 24. Februar; Mittwoch, 1. März, Freitag, 10. März, Mittwoch, 15. März, Mittwoch, 22. März, Mittwoch, 29. März und Mittwoch, 5. April. Weitere Informationen gibt es bei Pastoralreferent Martin Grote unter Telefon 0211 59869055. Über die Fastenaktion hinaus ist bereits seit einigen Monaten die Paul-Gerhardt-Kirche an der Brorsstraße 7 in Unterbach an jedem Donnerstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Menschen, die eine Auszeit nehmen wollen, sind dort willkommen. Die Kirche sei ein Ort der Besinnung, der Ermutigung, des Friedens sowie der Zuflucht für Bedrückte. Hier könne die Seele durchatmen und Kraft schöpfen für den Alltag. Es liegen Texte aus, es kann eine Kerze entzündet werden, man kann die Ruhe des Kirchenraums auf sich wirken lassen oder sich auch mit dem Kunstwerk „Kreuzweg“ im Altarraum auseinandersetzen. Es ist immer eine Ansprechperson vor Ort. Kirchenmusikerin Tatjana Kisilev plant, am 9. März, 13. April und 11. Mai jeweils zwischen 11 und 11.45 Uhr auf der Orgel etwas für die Kirchenbesucher zu spielen.