Nächste Politikergeneration für Erkrath : Kinderparlament macht jetzt Dampf

Der Spielplatz am Stadtweiher soll als Leuchtturmprojekt die Entwicklung der Freiräume in der Sandheide anstoßen. Geplant ist ein generationsübergreifendes Spiel- und Freizeitangebot für die Anwohner in der Sandheide. Übrigens lautet das Motto für das neue Areal „Dschungel“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Mit dem Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen Sandheide wurde die Entwurfsplanung zum Spielplatz am Stadtweiher beschlossen. Das Kinderparlament macht jetzt Dampf und fordert die Umsetzung des Leuchtturmprojekts.

Auf der inoffiziellen Tagesordnung standen die Präsentation der Pläne für den neuen Spielplatz am Stadtweiher, eine Vorstellung des Kinder- und Jugendrates NRW, sowie die Beantwortung zahlreicher Anfragen durch die Verwaltung. Neben Bürgermeister Christoph Schultz als Vorsitzendem nahmen Schul-Abteilungsleiterin Julia Wallborn, Ralf Hezel als Fachbereichsleiter Tiefbau, Straße, Grün sowie Jugendamtsleiter Yasin Demirtas an der Sitzung teil. Von ursprünglich über 70 „Abgeordneten“ haben immerhin fast die Hälfte bis zum Ende der zwei Jahre durchgehalten – engagiert und ernsthaft bei der Sache. Exemplarisch ist das am Projekt Spielplatz am Stadtweiher abzulesen. Er soll im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms „Soziale Stadt Sandheide“ mit Landesförderung neu gebaut und zum sogenannten „Leuchtturmspielplatz“ für den Stadtteil Hochdahl aufgewertet werden. Markus Schürmann von Büro ST-Freiraum stellte den aktuellen Stand der Planung vor, der sich allerdings seit der vergangenen Präsentation nicht groß verändert hat.