Hochdahl Zweites Zuhause für Kinder in der Sandheide

Von Irene Nett heißt es, sie habe von Anfang an auch die Mütter von Kindern mit Migrationshintergrund eingebunden. Integration oder besser Inklusion (das Aufnehmen in der Mitte der Gemeinschaft) habe sie gelebt, bevor die Begrifflichkeiten Einzug in politische Debatten hielten. Am Kinderhaus gibt es eine Plakette, die an die Gründerin erinnert, in deren Sinne das offene Haus nach wie vor geführt wird.