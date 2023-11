Betreuung in Erkrath Kinder online für Wunschkita anmelden

Ab sofort können Erkrather Familien ihre Kinder online für einen Kitaplatz ab dem 1. August 2024 anmelden. Dabei können Plätze in einer Kita oder in gleich mehreren Wunsch-Kindertagesstätten angefragt werden. Im Erkrather Stadtgebiet gibt es 23 Kitas in öffentlicher oder freier Trägerschaft mit rund 1400 Plätzen. Anmeldeschluss für das Kindergartenjahr 2024/2025 ist der 15. Januar 2024.