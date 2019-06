Einzelkurse und Ganztag : Kinder für Betreuung in den Ferien anmelden

Kinder für Betreuung in den Ferien anmelden

Ganztagsferienbetreuung in der Realschule Karlstraße für Kinder der fünften und sechsten Klassen. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Erkrath (RP) Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit auch schulfreie Wochen. Für Kinder und Jugendliche, die Lust haben, in den Ferien aktiv zu werden, bietet das Freizeitspaß-Programm der Stadt wieder ein buntes Angebot.

Ob kreativ oder sportlich, in der Bastelwerkstatt oder im Wald, in großen oder kleinen Gruppen – für jeden von 6 bis 14 Jahre ist etwas dabei, so die Ankündigung der Verwaltung.