Stadtgespräch in Erkrath : Herr Manzo und sein Gespür für Kunst

Felice Menzos Stahlskulptur „Die Familie“ an der Bahnstraße war ein Geschenk an die Stadt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Vor mehr als 20 Jahren hat Kfz-Meister Felice Manzo der Stadt Erkrath eine von ihm geschaffene Skulptur geschenkt, die an der Bahnstraße steht. Jetzt schmiedet er neue Kunst-Pläne.

Schluss mit der Schrauberei an reparaturbedürftigen Blechkarossen – der selbstständige Kfz-Meister Felice Manzo (66) ist so gut wie im Ruhestand und will endlich wieder Kunst machen. Von seiner Wohnung aus kann er täglich auf die Stahlskulptur „Die Familie“ oberhalb der Markthalle am Bavierplatz schauen, die er vor mehr als 20 Jahren gefertigt und der Stadt zum Geschenk gemacht hat. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der hiesigen italienischen Gemeinschaft, die das Material gesponsert hat, wollte Manzo sich mit der Arbeit aus vier aneinander geschmiegten Figuren für die gute Aufnahme in Erkrath, wo er seit 1969 zuhause ist, bedanken. Kühles Material, warme Gedanken, so die Idee dahinter.