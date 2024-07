Ausschuss hat entschieden Keine Notrufschilder für Erkrather Friedhofsbänke

Anschließend müsste durch Kontrollen sichergestellt werden, dass die Bänke am exakten Standort bleiben und nicht zum Beispiel nach der Rückkehr aus dem Winterquartier versehentlich an eine andere Stelle gerückt werden. In diesem Fall würde die Kennzeichnung ihre Aussagekraft verlieren. Mettmann verzeichnete seit der Einführung zu Beginn 2024 noch keinen Notruf mit Angabe der Beschilderung. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass es seit 2018 acht medizinische Notfälle auf Erkrather Friedhöfen gab. Einige Ausschussmitglieder hielten das Orten via GPS für ausreichend. Am Ende wurde der CDU-Antrag mit zehn Stimmen von Grünen, BmU, Linke, FDP und Teilen der SPD abgelehnt.