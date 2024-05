Brauchtum im Wandel Karnevalsvereine sind gemeinsam auf Erneuerungskurs

Während Corona organisierte er zum Beispiel kurzerhand eine Art Musik-Express, der durch die Straße rollte, hier und da Station machte und auf Abstand musikalische Wünsche erfüllte. Als man schon längst wieder zusammenrücken durfte, übernahm Kraft als Pächter das darniederliegende Foyer der Stadthalle und sorgte auch gleich für die erste Silvesterparty am Standort. Das neue Foyer-Catering à la Kraft kommt gut an. Wird er nun auch dem Karneval zu einer Frischzellenkur und mehr Schwung für die neue Session verhelfen? Peter Schmidt von den Letzten Hängern hält sich da noch bedeckt. Das Treffen sei harmonisch verlaufen und ja, der Karneval werde sich verändern, ein Konzept dafür sei aber wohl erst im Sommer spruchreif. Das mit dem Knatsch im Karneval werde manchmal übertrieben, meint Schmidt: „Im Grunde genommen ist das wie in einer Ehe: Es gibt hin und wieder Meinungsverschiedenheiten, aber das ist dann nicht gleich ein Krach.“