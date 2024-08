Brauchtum in Erkrath Karnevalisten wollen drei Tage Sommerfest feiern

Auf dem Bühnenprogramm stehen unter anderem Auftritte von Kärnseife, Noisic, SanCold, May Weyers, Thorsten Sanders, Volker Rosin und der Tanzgarde Hoppedötze, die sich 2024 über den Gewinn des Närrischer Oscars freuen konnte. Eröffnet wird das Fest am 16. August um 18 Uhrmit SanCold und Kärnseife, für den Festsamstag ist ein buntes Programm mit Erkrather Vereinen und Thorsten Sanders, Max Weyers und Noisic aus Limburg geplant. Am Sonntag ist Kindertag, den die Tanzschule Budde und Kinderliedermacher Volker Rosin gestalten. An allen Tagen sorgt DJ Thorsten Classe für die „besten Hits in the Mix“, heißt es in der Ankündigung. Und die DJs Sany & Lanza legen im Erkrath City Beach auf.