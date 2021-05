Löscharbeiten in Erkrath-Hochdahl : Stehlampe löst Brand aus

Erkrath Bei der Rückkehr in die elterliche Wohnung stellte eine 14-jährige Erkratherin merkwürdigen Brandgeruch fest. Feuerwehr und Polizei vermuten, der Brand sei durch die Hitzeentwicklung einer umgekippten, technisch nicht einwandfreien Lampe entstanden.

(RP) Letztlich war es ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro und ein böser Schrecken, mit dem ein Erkrather Familie davon kam. Freitagnachmittag, 14. Mai, löste offensichtlich eine kaputte Stehlampe in der Wohnung der Familie an der Sandheider Straße in Erkrath-Hochdahl einen Brand aus.