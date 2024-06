Baustelle in Erkrath Kanalbruch: Einschränkungen Hochdahler Straße

(am) Ein Kanalbruch auf einem Privatgrundstück sorgt seit Donnerstag, 13. Juni, für Verkehrseinschränkungen auf der Hochdahler Straße in Alt-Erkrath. Wie die Stadt mitteilt, ereignete sich der Kanalbruch zwischen den Einmündungen Falkenstraße und Kalkumer Feld. „Um die Reparaturarbeiten am Hausanschluss durchführen zu können, ist eine Teilsperrung der Fahrspur in Fahrtrichtung Hochdahl erforderlich“, so die Stadt.