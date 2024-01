Verkehr in Erkrath Kanalarbeiten auf dem Gebrüder-Grimm-Weg

Der Einbau der neuen Hochlastkunststoffrohre erfolge in mehreren Bauabschnitten im offenen Kanalgraben und beginne in der Sandheider Straße. Anschließend würden die Arbeiten in Richtung Heinrich-Heine-Straße vorangetrieben. Anwohner müssen sich während der Bauarbeiten auf Unannehmlichkeiten einrichten.