Bauarbeiten in Erkrath Kanalarbeiten an Schinkelstraße sorgen für Einschränkungen

Autofahrer und Anwohner an der Schinkelstraße müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Im Zuge der umfangreichen Kanalbauarbeiten am Rathelbecker Weg in Alt-Erkrath beginnt ab Mittwoch, 14. Februar, der Austausch der maroden Regen- und Schmutzwasserkanäle im südlichen Teil der Schinkelstraße. Die Einfahrt in den kreisförmigen Straßenverlauf ist dann nur noch über die nördliche Schlüterstraße möglich, teilt die Stadt mit. Die südliche Zufahrt über den Rathelbecker Weg bleibt für einige Wochen während der Bauphase voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.