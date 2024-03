Kunst in Erkrath Kai, der Koi, lockt in die Pop-up-Galerie

Pop-Up-Galerien erobern unerwartete Orte. Die temporären Ausstellungen bieten faszinierende Einblicke in zeitgenössische Kunst. In Metropolen wie New York, London und Berlin haben sie bereits einen festen Platz in der Kunstwelt gefunden, indem sie Künstlern und Kuratoren innovative Wege bieten, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. Oft werden leerstehende Ladenflächen als Galerien und Ausstellungsräume auf Zeit genutzt.