Kultur in Erkrath : Christoph Sieber fordert: „Mensch bleiben!“

Hat die Gabe, schallendes Gelächter im Handumdrehen in nachdenkliches Schweigen zu verwandeln: Kabarettist Christoph Sieber kommt am 16. September nach Erkrath. Foto: TATIANA KURDA FOTOGRAFEN-WELT

Erkrath Der Kabarettist kommt zum Auftakt der neuen Kultur-Saison in die Erkrather Stadthalle. In bitterbösen Texten wird die Gesellschaft analysiert.

Die neue Erkrather Kultur-Saison beginnt am Freitag, 16. September, mit Christoph Sieber und seinem Programm „Mensch bleiben“. Diesen Ratschlag gibt es ab 20 Uhr in der Stadthalle Erkrath.

Das Gute vorweg: Christoph Sieber ist sich mal wieder treu geblieben. In „Mensch bleiben“ hat er aufgeboten, was ihn ausmacht: den schonungslosen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft. Sieber gelingt mit seinen bitterbösen Texten eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen? Was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Und wie konnte es so weit kommen, dass wir Konsumenten sind, User, Zuschauer, Politiker, Migranten, Deutsche, aber immer seltener Mensch?

Sicher ist sich Sieber, wenn es um die Verteilung von Macht und Geld geht: „Es müssen immer die verzichten, die nicht verzichten können. Ich könnte verzichten – sehr gut auf Christian Lindner.“ Christoph Sieber jongliert auf der Bühne nicht nur tatsächlich mit Bällen, sondern genauso mit dem Zusammenspiel aus einem Witz, der Lacher fordert, und dem Humor, der einem die Lacher in Halse ersticken lässt: „Es gibt intelligente Abdunkelungssysteme. Früher hieß so etwas Rollladen.“

Diesem Seitenhieb auf die Digitalisierung folgt ein Hinweis an alle Arbeitssuchenden: „Im Kanzleramt soll ja demnächst etwas frei werden, wenn der Cum-Ex-Ausschuss fertig getagt hat.“ Der 52-jährige Christoph Sieber will keine Antworten geben: „Das Kabarett hat keine Antworten und ich schon längst nicht mehr.“ Das Leben an sich ist eigentlich unzumutbar, aber mit Christoph Sieber lässt sich, da sind seine Fans sicher, diese Zumutung ertragen.

Einzelkarten sind ab 18 Euro im Ticketshop unter tickets.erkrath.de oder in der Abteilung Kultur erhältlich – telefonisch unter 0211 24074009 oder per Mail an kultur@erkrath.de. Alle Informationen zur Kultur-Saison 2022 / 2023 in Erkrath finden Interessierte unter www.erkrath.de/kulturprogramm.

(dne)