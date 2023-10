Ausgehen in Erkrath Höchste Zeit für Kabarett

Den Auftakt macht am Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr, Nessi Tausendschön mit „30 Jahre Zenit“. Die vielfach ausgezeichnete Musikkabarettistin taucht mit Witz und Charme ab in die Tiefe und spricht gesellschaftspolitische Themen an, die, wie es heißt, zuweilen mehr in den Ohren schmerzen als die singende Säge der Künstlerin. Karten für das Gastspiel gibt es für 18 Euro im Vorverkauf sowie an der Abendkasse in der Stadthalle an der Neanderstraße 58.