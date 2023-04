Kultur in Erkrath Kugelrundes im Kunsthaus

„Ist denn schon wieder Weihnachten“ mögen manche Kunsthaus-Besucher angesichts der Kugelfülle fragen. Jutta Holz-Nauert und ihre Helferinnen Angelika Marx und Jennifer Olpen haben den Raum mit einer beträchtlichen Menge an Kugeln gefüllt – ein paar größere aus Ton, die Feuer, Wasser, Erdreich und Freiluft ausgesetzt waren und entsprechende Spuren tragen. Und dazu an die 250 handgeknetete und individuell dekorierte Miniaturkugeln, die in schützenden, durchsichtigen Kunststoffkugeln in unterschiedlichen Höhen an ein Gerüst gefädelt wurden.