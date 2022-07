Kultur in Alt-Erkrath : Mehr als zwei Jahre lang musste die Künstlerin darauf warten

Erkrath Das bei der Erk@Art 2020 ausgezeichnete Bild von Irmgard Hamacher gab es bisher Corona-bedingt nur digital zu sehen. Jetzt wird es live und in Farbe zugänglich – bei einer der wenigen Möglichkeiten für Erkrather Kunstschaffende, sich vor größerem Publikum vorzustellen.

Kunst, die oft genug hinter verschlossenen Türen entsteht, drängt eben ans Licht, will gezeigt und bestaunt werden. Bei Irmgard Hamacher hat sie es schon oft dorthin geschafft, in Einzel- und Gruppenausstellungen in der näheren Umgebung. Die Wahl-Erkratherin hat sich der abstrakten Malerei verschrieben, dem freien Spiel von Linien, Flächen, Farben. Wenn es sich ergibt, kann auch mal ein Porträt daraus werden, ein Mensch oder ein Tier oder auch beides. Der Reiz liegt im Unabsichtlichen, Unbedachten, sich Ergebenden. Gewogen und bemessen habe sie in ihrem ersten Leben als Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) genug, sagt Irmgard Hamacher resolut. Wenn sie im Atelier im Souterrain ihres schon gut mit farbkräftigen Schöpfungen gefüllten Familienwohnhauses die Pigmente mischt, kommt es aufs Gramm nicht an: Die Kreative arrangiert nach Gefühl und Laune, aber mit Verstand für Material und Komposition. Das hat sie in ihrer mehrjährigen Lehrzeit an der Freien Kunstakademie Düsseldorf gelernt, die sie 2016 mit einem Diplom für Freie Malerei in der Tasche verließ. Das eigentliche Malen habe erst nach dem Studium begonnen, als es darum ging, mit dem erlernten Handwerkszeug zu Papier zu bringen, was ihr wichtig sei. Schnell war klar, dass sie weiterhin abstrakt und nicht konkret malen wollte. „Sonst könnte ich ja gleich fotografieren“, sagt Irmgard Hamacher, die lieber mit Acryl, Gouache, Pigment, Tusche, Öl, Wachs, Zeichnung und Malerei im großen Format experimentiert.